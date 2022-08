Giallo a New York, trovati senza vita due uomini di Rovigo nel loro albergo (Di giovedì 11 agosto 2022) Ieri, 10 agosto, sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due italiani in un albergo di New York. Luca Nogaris, artigiano 39enne e Alessio Picelli, 48enne, entrambi residenti a Rovigo. I due erano a New York per motivi di lavoro ed erano accompagnati da una terza persona di cui al momento non è stata resa nota l’identità. La polizia di New York ha aperto un’indagine, dal momento che le circostanze della morte non sono chiare. Gli agenti non seguirebbero come pista principale quella di una morte violenta. Per rimpatriare le salme bisognerà quindi attendere il nulla osta degli inquirenti e dell’ambasciata. Della vicenda si sta occupando anche il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. su Open Leggi anche: Il caso dell’italiano ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 agosto 2022) Ieri, 10 agosto, sono stati rinvenuti i corpidi due italiani in undi New. Luca Nogaris, artigiano 39enne e Alessio Picelli, 48enne, entrambi residenti a. I due erano a Newper motivi di lavoro ed erano accompagnati da una terza persona di cui al momento non è stata resa nota l’identità. La polizia di Newha aperto un’indagine, dal momento che le circostanze della morte non sono chiare. Gli agenti non seguirebbero come pista principale quella di una morte violenta. Per rimpatriare le salme bisognerà quindi attendere il nulla osta degli inquirenti e dell’ambasciata. Della vicenda si sta occupando anche il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. su Open Leggi anche: Il caso dell’italiano ...

