Ecco i 15 punti del programma elettorale del centrodestra

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 11 agosto 2022) Pubblichiamo ampi stralci del documento “Per l’Italia. Accordo quadro diper un governo di” sottoscritto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia in vista delle elezioni. Si tratta di una bozza di lavoro, che potrebbe subire modifiche e integrazioni da qui al 25 settembre. Italia, a pieno titolo parte dell’Europa, dell’Alleanza Atlantica e dell’Occidente. Più Italia in Europa più Europa nel Mondo Rispetto delle alleanze internazionali e rafforzamento del ruolo diplomatico dell’Italia nel contesto geopolitico. Rispetto degli impegni assunti nell’Alleanza atlantica, anche in merito all’adeguamento degli stanziamenti per la difesa, sostegno all’Ucraina di fronte all’invasione della Federazione Russa e sostegno ad ogni iniziativa diplomatica volta alla soluzione del conflitto. Piena adesione al processo di integrazione europea, ...