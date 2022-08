Oggi 10 agosto, San Lorenzo | L’atroce morte non spegne il suo amore per Cristo (Di mercoledì 10 agosto 2022) E’ uno dei sette diaconi di Roma, luogo dove viene poi martirizzato, durante la persecuzione voluta dall’imperatore romano Valeriano nel 257. E’ venerato come Santo Patrono dei diaconi. Sisto, Vescovo di Roma, affida a Lorenzo il compito di arcidiacono. E’ l’inizio del suo operato nel nome di Gesù. 10 agosto: Lorenzo, martire di Cristo In L'articolo Oggi 10 agosto, San Lorenzo L’atroce morte non spegne il suo amore per Cristo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 10 agosto 2022) E’ uno dei sette diaconi di Roma, luogo dove viene poi martirizzato, durante la persecuzione voluta dall’imperatore romano Valeriano nel 257. E’ venerato come Santo Patrono dei diaconi. Sisto, Vescovo di Roma, affida ail compito di arcidiacono. E’ l’inizio del suo operato nel nome di Gesù. 10, martire diIn L'articolo10, Sannonil suoperproviene da La Luce di Maria.

