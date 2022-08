Serie C 2022/23, la prima giornata slitta al 4 settembre, Coppa a data da destinarsi (Di martedì 9 agosto 2022) La Lega Pro ha ufficializzato il rinvio della prima giornata del campionato di Serie C 2022/23 al 4 settembre. Inizialmente previsto per il 28 agosto, il primo turno di regular season non potrà giocarsi alla luce della situazione che coinvolge il Campobasso, che ha coinvolto il Consiglio di Stato dopo l’esclusione e che ne discuterà solamente il 25 agosto. Di conseguenza, slitta anche l’avvio della Coppa di Serie C con il turno eliminatorio a data da destinarsi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 agosto 2022) La Lega Pro ha ufficializzato il rinvio delladel campionato di/23 al 4. Inizialmente previsto per il 28 agosto, il primo turno di regular season non potrà giocarsi alla luce della situazione che coinvolge il Campobasso, che ha coinvolto il Consiglio di Stato dopo l’esclusione e che ne discuterà solamente il 25 agosto. Di conseguenza,anche l’avvio delladiC con il turno eliminatorio ada. SportFace.

Agenzia_Ansa : ? morto a 83 anni a Los Angeles Roger E. Mosley a seguito di un incidente d'auto in California. Tutti lo ricordano… - Gazzetta_it : #Adli dice no alla #Francia e sceglie #Algeria. Che coppia con #Bennacer - Gazzetta_it : La federcalcio africana attacca #DeLaurentiis: 'L'Uefa apra un'indagine' #caf #napoli - PiacenzaSera : Serie C: il debutto slitta al 4 settembre, Coppa Italia “a data da destinarsi” - La prima giornata di andata del ca… - sportface2016 : Slitta l'avvio del campionato di #SerieC -