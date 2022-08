Quale futuro per Meret ? (Di martedì 9 agosto 2022) Alex Meret rischia di diventare un nuovo caso per il Napoli. A meno di una settimana dall’ esordio in campionato, ancora non è stata definita la questione portieri. L’arrivo di Sirigu sancisce al momento la titolarità di Meret, ma il Napoli lo ha delegittimato tentando di cederlo. Sembrava fatta per il passaggio in prestito allo Spezia ma poi è saltato tutto in quanto lo Spezia ha acquisito il cartellino di Dragowski dalla Fiorentina. Il Napoli intanto cerca un portiere titolare tra Kepa e Navas. In questo scenario Meret, senza cessione, e senza rinnovo, rischia un anno in tribuna, come sottolineato da “il Corriere dello Sport”. Non sono volati gli stracci ma la situazione è davvero critica. Si rischia, appunto, un nuovo caso Milik e questa situazione non fa bene a nessuno. Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 9 agosto 2022) Alexrischia di diventare un nuovo caso per il Napoli. A meno di una settimana dall’ esordio in campionato, ancora non è stata definita la questione portieri. L’arrivo di Sirigu sancisce al momento la titolarità di, ma il Napoli lo ha delegittimato tentando di cederlo. Sembrava fatta per il passaggio in prestito allo Spezia ma poi è saltato tutto in quanto lo Spezia ha acquisito il cartellino di Dragowski dalla Fiorentina. Il Napoli intanto cerca un portiere titolare tra Kepa e Navas. In questo scenario, senza cessione, e senza rinnovo, rischia un anno in tribuna, come sottolineato da “il Corriere dello Sport”. Non sono volati gli stracci ma la situazione è davvero critica. Si rischia, appunto, un nuovo caso Milik e questa situazione non fa bene a nessuno.

