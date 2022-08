Marlene non accetta il lascito della nonna. L'erede di Basf rinuncia a 4 miliardi: 'Non sarei felice' (Di martedì 9 agosto 2022) rinuncia a un'eredità di 4 miliardi di euro perché "non potrei essere felice" e per una questione di "correttezza": è la storia della 29enne Marlene Engelhorn , austriaca e discendente di Friedrich ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 9 agosto 2022)a un'eredità di 4di euro perché "non potrei essere" e per una questione di "correttezza": è la storia29enneEngelhorn , austriaca e discendente di Friedrich ...

Agenzia_Ansa : Rinuncia a un'eredità di 4 miliardi di euro perché 'non potrei essere felice': è la storia della 29enne Marlene Eng… - Lady_Marlene_ : RT @tdellagreca: italian culture is soffiare dentro le cose quando non funzionano - betto_edo : RT @Agenzia_Ansa: Rinuncia a un'eredità di 4 miliardi di euro perché 'non potrei essere felice': è la storia della 29enne Marlene Engelhorn… - ItaloBalbo11 : Marlene Engelhorn,29 anni,erede del gruppo BASF rinuncia a 4 miliardi di eredità,perchè non ha fatto nulla per guad… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Rinuncia a un'eredità di 4 miliardi di euro perché 'non potrei essere felice' e per una questione di 'correttezza': è la… -