Follia al porto di Palermo: aggredisce guardia giurata e si imbarca per Napoli (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPalermo – Una guardia giurata è stata aggredita al porto di Palermo da un passeggero in partenza verso Napoli. La vittima aveva chiesto i documenti di imbarco al viaggiatore che si trovava nell’area security del porto. Dopo un battibecco l’aggressore ha colpito la guardia con una testata e alcuni pugni. Il vigilante ha riportato una lussazione della mandibola e la frattura di un dito. I medici del pronto soccorso l’hanno dimesso dopo le cure con una prognosi di 25 giorni. Il presunto aggressore è stato identificato dalla polizia ed è ora indagato per il reato di lesioni. Le indagini sono condotte dalla polizia marittima di frontiera. Il passeggero era uscito per comprare alcuni generi alimentari. Tornato avrebbe dovuto ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unaè stata aggredita aldida un passeggero in partenza verso. La vittima aveva chiesto i documenti di imbarco al viaggiatore che si trovava nell’area security del. Dopo un battibecco l’aggressore ha colpito lacon una testata e alcuni pugni. Il vigilante ha riportato una lussazione della mandibola e la frattura di un dito. I medici del pronto soccorso l’hanno dimesso dopo le cure con una prognosi di 25 giorni. Il presunto aggressore è stato identificato dalla polizia ed è ora indagato per il reato di lesioni. Le indagini sono condotte dalla polizia marittima di frontiera. Il passeggero era uscito per comprare alcuni generi alimentari. Tornato avrebbe dovuto ...

