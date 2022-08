(Di lunedì 8 agosto 2022)è stata una delle concorrenti più discusse dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Nelle ultime ore, ha avuto modo di partecipare al programma radiofonico Non succederà più, condotto da Giada Di Miceli. Durante l’intervista, è tornata a parlare della sua esperienza nel reality show di Canale 5. Si è anche soffermata sul suo rapporto cone su quello con Lory Del Santo. Isola dei Famosi,avrebbe voluto un altro vincitore: ecco chiha trascorso 92 giorni su L’Isola dei Famosi. La sua permanenza è stata molto discussa a causa del legame sentimentale con. Nonostante questo, la modella argentina ha ammesso di aver vissuto un’esperienza ...

tuttopuntotv : Estefania Bernal e Roger Balduino di nuovo insieme? Lei: “Mai dire mai” #isola #IsoladeiFamosi #EstefaniaBernal… - IsaeChia : #Isola 16, Estefania Bernal: “Roger Balduino? La gente ci voleva insieme, facevamo una bella coppia ma…” L’ex nauf… -

L’ex naufraga de L’isola dei famosi Estefania ha rivelato ai microfoni di Giada Miceli per il programma radiofonico Non succederà ...La modella argentina, tra i protagonisti della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi, intervista nel programma radiofonico Non Succederà Più.