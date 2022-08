Uomini e Donne anticipazioni, Mediaset cambia tutto: la decisione che non piacerà ai fan (Di domenica 7 agosto 2022) Brutte notizie per gli amanti di Uomini e Donne. Il talk show di Maria De Filippi, infatti, non andrà in onda con la prima puntata della nuova stagione il prossimo 12 settembre 2022, come ipotizzato inizialmente (e come confermato poco dopo dal palinsesto Mediaset). La necessità di liberare spazio televisivo da dedicare alla campagna elettorale e ai dibattiti politici farà slittare diversi programmi televisivi. Tra questi c’è anche Uomini e Donne, la cui prima puntata della stagione non andrà più in onda il 12 bensì il 19 settembre, con una settimana di ritardo. Una notizia che di certo non farà piacere ai fan più accaniti del programma, che stanno già facendo il conto alla rovescia per il ritorno in televisione del talk show di Maria De Filippi. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 7 agosto 2022) Brutte notizie per gli amanti di. Il talk show di Maria De Filippi, infatti, non andrà in onda con la prima puntata della nuova stagione il prossimo 12 settembre 2022, come ipotizzato inizialmente (e come confermato poco dopo dal palinsesto). La necessità di liberare spazio televisivo da dedicare alla campagna elettorale e ai dibattiti politici farà slittare diversi programmi televisivi. Tra questi c’è anche, la cui prima puntata della stagione non andrà più in onda il 12 bensì il 19 settembre, con una settimana di ritardo. Una notizia che di certo non farà piacere ai fan più accaniti del programma, che stanno già facendo il conto alla rovescia per il ritorno in televisione del talk show di Maria De Filippi. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ...

