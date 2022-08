San Severo, incidente sulla statale: un morto, un ferito grave In serata (Di domenica 7 agosto 2022) L'articolo San Severo, incidente sulla statale: un morto, un ferito grave <small class="subtitle">In serata</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 7 agosto 2022) L'articolo San: un, un In proviene da Noi Notizie..

_Carabinieri_ : San Severo (FG): #Carabinieri hanno arrestato i presunti responsabili degli attentati dinamitardi dello scorso genn… - NoiNotizie : San Severo (#Foggia), incidente sulla statale: un morto, un ferito grave - immediatonet : ?? Tragedia sulla Statale 16 vicino #SanSevero, morto un ragazzo. C’è anche un ferito trasportato in elisoccorso ?? - MyWayASPI : Ore 18:58 06/08/2022 ?????? #autostradaA14 BOLOGNA-TARANTO ?? Bari #trafficobloccato per mezzo in fiamme tra Poggio Im… - cercasicasait : Casa Indipendente in Vendita a San Severo (FG) San Severo 55000€ | 150mq | 6 locali | classe G | CC143330070: Fai… -