MotoGP in tv, GP Gran Bretagna 2022: orari warm-up e gara, programma, streaming domenica 7 agosto (Di domenica 7 agosto 2022) Siamo giunti al Grande giorno del ritorno ufficiale in pista del Motomondiale. Oggi, infatti, si correrà il Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento della stagione 2022. Sul tracciato di Silverstone che, anche in questo caso dovrebbe essere dominato da sole e temperature fresche, si tornerà a fare sul serio dopo la lunghissima pausa estiva. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI warm UP E gara DELLA MotoGP DALLE 10.40 E DALLE 14.00 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI warm UP E gara DELLA MOTO2 DALLE 11.10 E DALLE 15.30 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI warm UP E gara DELLA MOTO3 DALLE 10.20 E DALLE 12.20 Gli spunti di interesse non mancheranno. Nella classe regina la pole ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) Siamo giunti alde giorno del ritorno ufficiale in pista del Motomondiale. Oggi, infatti, si correrà ilPremio di, dodicesimo appuntamento della stagione. Sul tracciato di Silverstone che, anche in questo caso dovrebbe essere dominato da sole e temperature fresche, si tornerà a fare sul serio dopo la lunghissima pausa estiva. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DIUP EDELLADALLE 10.40 E DALLE 14.00 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DIUP EDELLA MOTO2 DALLE 11.10 E DALLE 15.30 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DIUP EDELLA MOTO3 DALLE 10.20 E DALLE 12.20 Gli spunti di interesse non mancheranno. Nella classe regina la pole ...

