Moto3, Dennis Foggia vince a Silverstone e riapre il Mondiale! Masià 2° con una super rimonta, out Garcia e Guevara (Di domenica 7 agosto 2022) Dopo aver collezionato quattro “zeri” nelle ultime sei gare prima della sosta estiva, Dennis Foggia trionfa a Silverstone e riapre il Mondiale Moto3 2022 anche grazie al ritiro dei due piloti GasGas che guidano la classifica generale del campionato. Il romano del Team Leopard si è imposto al termine di una gara pazza, decisasi come di consueto nelle ultime tornate con tante cadute e contatti al limite. Seconda vittoria stagionale per Foggia, che ha preceduto al traguardo le KTM Ajo di Jaume Masià (autore di una rimonta strepitosa dal 21° al 2° posto) e di Deniz Oncu. Fondamentali in chiave iridata gli episodi che hanno messo fuori gara gli spagnoli del Team Aspar: Sergio Garcia è stato travolto di fatto da Ayumu Sasaki, mentre Izan ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) Dopo aver collezionato quattro “zeri” nelle ultime sei gare prima della sosta estiva,trionfa ail Mondiale2022 anche grazie al ritiro dei due piloti GasGas che guidano la classifica generale del campionato. Il romano del Team Leopard si è imposto al termine di una gara pazza, decisasi come di consueto nelle ultime tornate con tante cadute e contatti al limite. Seconda vittoria stagionale per, che ha preceduto al traguardo le KTM Ajo di Jaume(autore di unastrepitosa dal 21° al 2° posto) e di Deniz Oncu. Fondamentali in chiave iridata gli episodi che hanno messo fuori gara gli spagnoli del Team Aspar: Sergioè stato travolto di fatto da Ayumu Sasaki, mentre Izan ...

FabrizioFattori : RT @SkySportMotoGP: ???? A SILVERSTONE VITTORIA DI DENNIS FOGGIA ? Tante cadute nel finale I RISULTATI ? - fra_sempru : RT @TraversoLunedi: Dennis #Foggia conquista l’ottava vittoria in #Moto3, eguagliando Vinales, Rins e Martin. Sale inoltre, per la ventesim… - MarcoRomildo : RT @SkySportMotoGP: ???? A SILVERSTONE VITTORIA DI DENNIS FOGGIA ? Tante cadute nel finale I RISULTATI ? - gponedotcom : Dennis Foggia torna alla vittoria in Moto3 a Silverstone e si rilancia per il titolo, Jaume Masia e Deniz Oncu sul… - sportface2016 : #Moto3 #BritishGP Le parole di Dennis #Foggia dopo la vittoria di #Silverstone -