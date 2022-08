Noi donne nasciamo intere | non abbiamo bisogno di nessuna metà

Leggi su dilei

(Di sabato 6 agosto 2022) Dicono che questo disperatodi amare qualcuno, che a volte si manifesta in forma di sciagura più che di dono, nasca in qualche modo dall’idea dell’amore romantico che ha preso forma nella nostra mente quando eravamo solo delle bambine. Tutta colpa dei cartoni Disney, dicono, e delle favole che ci hanno raccontato. Di quei principi azzurri che dovevano salvarci e cheaspettato invano. Eppure prima dei castelli, dei draghi e delle principesse c’era un frutto che spiegava l’amore. Era una mela, non una di quelle avvelenate intendiamoci, ma di una spiegava il vero senso di quel sentimento che muove il mondo. A parlarne fu Platone, filosofo e scrittore greco, che per dare un significato a tutto narrò nel suo Simposio quella che per noi è diventata una verità assoluta. Forse Platone lo aveva già capito che quel dolore del cuore che si ...