WWE Summerslam 2022 – Review (Di venerdì 5 agosto 2022) Summerslam, il più importante evento dell’estate di ruestling, è da sempre il secondo SE per importanza, ovviamente dietro Wrestlemania. Quest’anno, tuttavia, questo show assume un valore simbolico ancora più alto: per la prima volta nella storia recente, alle redini di questo PPV non c’era Vince McMahon, ma il suo genero e nuovo deus ex machina, HHH. La sua impronta è stata resa evidente sin da subito, oppure bisognerà aspettare il dipanarsi delle storie attualmente messe in piedi? Più rinfrescante di Piedone Algida, ecco a voi la Review di oggi. Brace yourselves guys, let’s begin! i i ONE ON ONE MATCH Bianca Belair (c) vs Becky Lynch for the WWE Raw Women’s Championship (15:03) Quando scrivevo con maggiore regolarità, mi occupavo alternativamente di NXT e di Lucha Underground: scrivere di wrestling era un piacere, avevo davvero solo l’imbarazzo ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 5 agosto 2022), il più importante evento dell’estate di ruestling, è da sempre il secondo SE per importanza, ovviamente dietro Wrestlemania. Quest’anno, tuttavia, questo show assume un valore simbolico ancora più alto: per la prima volta nella storia recente, alle redini di questo PPV non c’era Vince McMahon, ma il suo genero e nuovo deus ex machina, HHH. La sua impronta è stata resa evidente sin da subito, oppure bisognerà aspettare il dipanarsi delle storie attualmente messe in piedi? Più rinfrescante di Piedone Algida, ecco a voi ladi oggi. Brace yourselves guys, let’s begin! i i ONE ON ONE MATCH Bianca Belair (c) vs Becky Lynch for the WWE Raw Women’s Championship (15:03) Quando scrivevo con maggiore regolarità, mi occupavo alternativamente di NXT e di Lucha Underground: scrivere di wrestling era un piacere, avevo davvero solo l’imbarazzo ...

LilyJean99 : RT @WWEItalia: WELCOME BACK MATCH: @itsBayleyWWE vs. @EdgeRatedR, quale delle due Superstar siete più felici di rivedere sul ring della #WW… - TSOWrestling : Sono 14 gli atleti che hanno convinto la #WWE durante i tryout di #SummerSlam! #TSOW // #TSOS - WWEItalia : WELCOME BACK MATCH: @itsBayleyWWE vs. @EdgeRatedR, quale delle due Superstar siete più felici di rivedere sul ring… - jeffoexperience : Il cambio di direzione della #WWE passa dalla divisione femminile, anche per ripulirsi l’immagine, ne parlo sul sit… - TSOWrestling : Le belle parole di Logan Paul per ringraziare The Miz per quanto fatto a #SummerSlam! #TSOW // #TSOS // #WWE -