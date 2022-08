Lady Gaga e il “balletto a due” con Joaquin Phoenix nel sequel di Joker (Di venerdì 5 agosto 2022) Life&People.it Un annuncio che solo lei poteva sfoggiare in questa modalità; è attraverso un video che Lady Gaga ha svelato ai propri fan di essere scritturata in “Joker 2” (follia a due), il sequel del fortunatissimo film di Todd Philips (vincitore del Leone d’Oro al Festival di Venezia 76, due Golden Globe e due Premi Oscar). L’uscita è prevista tra più di due anni, precisamente il 4 ottobre 2024. Lady Gaga al servizio di un musical Miss Germanotta, praticamente in contemporanea al regista, ha comunicato ai follower la nuova avventura condividendo un breve video di presentazione su Instagram. Un tipo di operazione particolare, di solito riservata ai progetti musicali e personali, in questo caso sciorinata in pompa magna seguendo fedelmente il Gaga Style, ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 5 agosto 2022) Life&People.it Un annuncio che solo lei poteva sfoggiare in questa modalità; è attraverso un video cheha svelato ai propri fan di essere scritturata in “2” (follia a due), ildel fortunatissimo film di Todd Philips (vincitore del Leone d’Oro al Festival di Venezia 76, due Golden Globe e due Premi Oscar). L’uscita è prevista tra più di due anni, precisamente il 4 ottobre 2024.al servizio di un musical Miss Germanotta, praticamente in contemporanea al regista, ha comunicato ai follower la nuova avventura condividendo un breve video di presentazione su Instagram. Un tipo di operazione particolare, di solito riservata ai progetti musicali e personali, in questo caso sciorinata in pompa magna seguendo fedelmente ilStyle, ...

