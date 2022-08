Tim alza le stime grazie ai costi in frenata. Accordo con Dazn sul calcio (Di mercoledì 3 agosto 2022) Con risparmi a 200 milioni migliorati i target sui margini, ma il rosso sale a 360 milioni. Il gruppo perde l’esclusiva sulla Serie A: l’esborso sarà ridotto di 90-100 milioni Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 3 agosto 2022) Con risparmi a 200 milioni migliorati i target sui margini, ma il rosso sale a 360 milioni. Il gruppo perde l’esclusiva sulla Serie A: l’esborso sarà ridotto di 90-100 milioni

