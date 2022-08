(Di mercoledì 3 agosto 2022)e Antonio Orso aA metà del mese scorsoannunciava a mezzo stampa di trasferirsi in Egitto, nella fattispecie al Domina Coral Bay di-el-Sheik. Qui la showgirl, assieme al marito e manager Antonio Orso, ha spiegato di aver acquistato una casa sul paradisiaco sfondo del Mar Rosso e con L'articolo proviene da Novella 2000.

CorriereUmbria : Terni, feste italiane sul mar Rosso con Sara Tommasi #terni #egitto #tommasi #sharm - giadi00 : @crashBENdicott sguardo perso di Sara Tommasi + porno baffo - SLN_Magazine : 'Finimondo' a Sharm El Sheik con Sara Tommasi e il marito manager. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - MRZ1977 : RT @ilRomanistaweb: ?? Tommasi sarà presente alla Festa dell'Unità del 31 luglio Il sindaco di Verona verrà intervistato alle ore 21 durante… - AdornatoAntonio : RT @ilRomanistaweb: ?? Tommasi sarà presente alla Festa dell'Unità del 31 luglio Il sindaco di Verona verrà intervistato alle ore 21 durante… -

MirkoRegia: Dario Germani Cast: Roberto Luigi Mauri, Tonia De Micco, Fabrizio Bordignon, Robert Madison, Jessica Pizzi Genere: Orrore Durata: 77 minuti Produzione: Italia, 2022 Distribuzione:...... il direttore artistico Arte Poli Andrea Mezzetti, e gli sponsor Monica Vaccarella, titolare dell'omonima azienda agricola e il responsabile marketingWine Andrea Ragno. 'Il premio - ...Sara Tommasi madrina dei Party Italiani all'Hard Rock Cafè di Sharm organizzati dal marito Antonio Orso: la nuova vita della showgirl ...Antonio Orso, il manager di Sara Tommasi , in questi giorni si trova in Egitto per organizzare la festa italiana, dal nome "Finimondo” ...