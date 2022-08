Napoli-Espanyol (6 agosto) su Facebook e Sky a 3 euro (Di mercoledì 3 agosto 2022) . Il Napoli ha capito di aver sbagliato politica dei prezzi delle amichevoli. E l’ultima partita di Castel di Sangro – Napoli-Espanyol – sarà trasmessa a pagamento a 3 euro sia su Sky sia su Facebook. Una riduzione del 70%, da 10 euro a 3 euro. Intanto stasera è arrivata la prima vittoria in Abruzzo: 3-1 al Girona dopo i pareggi con Mallorca e Adana. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 agosto 2022) . Ilha capito di aver sbagliato politica dei prezzi delle amichevoli. E l’ultima partita di Castel di Sangro –– sarà trasmessa a pagamento a 3sia su Sky sia su. Una riduzione del 70%, da 10a 3. Intanto stasera è arrivata la prima vittoria in Abruzzo: 3-1 al Girona dopo i pareggi con Mallorca e Adana. L'articolo ilsta.

