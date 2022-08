“Mascherine ad ottobre? Un tornare indietro clamoroso | che non andrebbe commesso Non facciamo altri errori”

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Sul fronte Covid ci risiamo: quando pensavamo finalmente di esserci definitivamente liberati dal ‘gioco’ delle restrizioni, proprio oggi in Germania stata presentata una proposta di legge per cui, i Länder (l’equivalente delle nostre regioni), se lo ritengono necessario, adpotrebbero reintrodurre l’obbligo della mascherina. Bassetti: “E’ un, che nonin Italia. Non” Un’eventualità che, rimbalzata anche da noi, ha fatto impallidire il direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti il quale, ha subito commentato: “Non condivido per nulla che asi torni a indossare la mascherina ...

