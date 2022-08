Alex Zanardi: un’altra disgrazia per la famiglia (Di mercoledì 3 agosto 2022) La famiglia di Alex Zanardi non trova pace: un’altra tragedia l’ha travolta, scopriamo insieme cos’è successo nei dettagli. Nella giornata del due agosto sarebbe scoppiato un incendio nella villa del campione di handbike Alex Zanardi, tornato a casa alcuni mesi fa dopo il terribile incidente in cui è stato coinvolto. Alex Zanardi, nuovo problema per il campioneStando ai primi accertamenti le fiamme sarebbero partire dalla zona del tetto. Ma andiamo a vedere i dettagli. A fuoco la casa di Alex Zanardi Un nuovo dramma ha interessato Alex Zanardi. Il campione di handbike purtroppo si è visto la sua villa bruciare. Fortunatamente non ci sono stati gravi problemi alla ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ladinon trova pace:tragedia l’ha travolta, scopriamo insieme cos’è successo nei dettagli. Nella giornata del due agosto sarebbe scoppiato un incendio nella villa del campione di handbike, tornato a casa alcuni mesi fa dopo il terribile incidente in cui è stato coinvolto., nuovo problema per il campioneStando ai primi accertamenti le fiamme sarebbero partire dalla zona del tetto. Ma andiamo a vedere i dettagli. A fuoco la casa diUn nuovo dramma ha interessato. Il campione di handbike purtroppo si è visto la sua villa bruciare. Fortunatamente non ci sono stati gravi problemi alla ...

