Aborto | referendum in Kansas | confermato il diritto costituzionale all' interruzione di gravidanza

Agenzia_Ansa : Kansas al voto sull'aborto con un referendum che chiede lo stop ai diritti di accesso alle interruzioni di gravidan… - Open_gol : Nello stato a guida repubblicana il 59% degli elettori è favorevole alla conservazione dei diritti all’aborto - BillaLill : RT @Adnkronos: #Aborto negli Stati Uniti: con un referendum, il #Kansas ha detto no all'abolizione del diritto. - PaoloTrombin : Kansas, il diritto all’aborto viene mantenuto: vince il «no» al referendum per toglierlo dalla Costituzione… - News24_it : Kansas, bocciato referendum per annullare diritto aborto - Adnkronos -

...delin Kansas , dove "gli elettori sono andati in votare in numeri record per bocciare i tentativi estremisti di emendare la Costituzione" annullando la protezione del diritto all'. "...In Kansas è andato in scena un primo test elettorale sul diritto all', dopo la sentenza della Corte Suprema. La grande maggioranza degli elettori hanno infatti deciso, tramite un, di continuare a garantire il diritto all'interruzione di gravidanza ...Washington, 3 ago. (Adnkronos Salute/Washington Post) - Nel primo test elettorale sul diritto all'aborto dopo la sentenza shock della Corte ...Il primo «test elettorale» sull’aborto dopo il rovesciamento della sentenza Roe v. Wade viene dal Kansas, stato conservatore: Il 62% circa degli elettori vuole mantenere in Costituzione il diritto a i ...