Lasciata in auto a 40 gradi, neonata portata d'urgenza in ospedale: scoprono che è positiva alla cocaina (Di martedì 2 agosto 2022) Una morte scampata grazie all'intervento provvidenziale di una commessa. Una neonata di due mesi ha rischiato davvero grosso. I modi per uccidere un bambino piccolo sono davvero tantissimi e, talvolta, purtroppo, sono proprio i genitori a metterli in atto. Lo abbiamo visto con la piccola Diana, la bimba di 16 mesi Lasciata sola a casa per un'intera settimana con un biberon mezzo vuoto e dei tranquillanti. A Latina un caso analogo. ANSA/UFFICIO STAMPA CARABINIERI/ARCHIVIOUna neonata di due mesi era stata Lasciata chiusa in auto, con i finestrini chiusi sotto 40 gradi. I genitori erano troppo impegnati a litigare tra di loro in strada per capire che la figlia stava per morire. Ora la piccola è stata tolta ai genitori e verrà affidata a un istituto.

