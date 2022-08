Ferrari: utile II trim 251 mln (+22%), visti al rialzo target 2022 (Di martedì 2 agosto 2022) Risultati record nel secondo trimestre per Ferrari che rivede al rialzo le stime 2022. L'utile netto si attesta a 251 milioni di euro (+22% a/a) pari a un utile diluito per azione di 1,36 euro. Le ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 2 agosto 2022) Risultati record nel secondoestre perche rivede alle stime. L'netto si attesta a 251 milioni di euro (a/a) pari a undiluito per azione di 1,36 euro. Le ...

Ansa_Piemonte : Ferrari: nel trimestre +22% utile netto, ricavi +25%. Consegne salite del 28,7% a 3455 #ANSA - solomotori : Ferrari: nel trimestre +22% utile netto, ricavi +25% - domenico_pel7 : RT @classcnbc: +++#Ferrari, risultati record nel 2° trim. Riviste al rialzo le stime per l'anno in corso: ??Ricavi netti: 1,2 mld € (+24,9%… - classcnbc : +++#Ferrari, risultati record nel 2° trim. Riviste al rialzo le stime per l'anno in corso: ??Ricavi netti: 1,2 mld… - fisco24_info : Ferrari, trimestre record: riviste al rialzo le stime 2022: Utile netto di 251 milioni (+22%) e ricavi netti pari a… -