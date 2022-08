“Compagno da sempre”. Cerno seppellisce il piddino Calenda (Di martedì 2 agosto 2022) Carlo Calenda ha deciso di stringere un'alleanza con il Partito Democratico, una scelta che non sorprende affatto Tommaso Cerno. Il senatore del Pd, sempre senza peli sulla lingua, è ospite della puntata del 2 agosto di Controcorrente, il talk show di Rete4 condotto da Alessandra Viero, e usa toni di fuoco nei confronti del leader di Azione: “Io ho smesso di credere a Babbo Natale tanti anni fa, figuriamoci a Calenda. Soltanto una persona che non conosce i rapporti veri tra Calenda il Pd può stupirsi di quello che è avvenuto oggi. Il Compagno Calenda ha fatto il ministro con il Pd e ha fatto l'europarlamentare è ora tornato a casa sua. L'illusione del centro è un'illusione ottica dal 1994, in ogni finale di sistema qualcuno immagina di vedere l'acqua che non esiste, ... Leggi su iltempo (Di martedì 2 agosto 2022) Carloha deciso di stringere un'alleanza con il Partito Democratico, una scelta che non sorprende affatto Tommaso. Il senatore del Pd,senza peli sulla lingua, è ospite della puntata del 2 agosto di Controcorrente, il talk show di Rete4 condotto da Alessandra Viero, e usa toni di fuoco nei confronti del leader di Azione: “Io ho smesso di credere a Babbo Natale tanti anni fa, figuriamoci a. Soltanto una persona che non conosce i rapporti veri trail Pd può stupirsi di quello che è avvenuto oggi. Ilha fatto il ministro con il Pd e ha fatto l'europarlamentare è ora tornato a casa sua. L'illusione del centro è un'illusione ottica dal 1994, in ogni finale di sistema qualcuno immagina di vedere l'acqua che non esiste, ...

Tommasocerno : Il compagno #Calenda è tornato a casa dal @pdnetwork ... Il centro come sempre in Italia è solo una illusione - BrunoDAgostino5 : @EnricoLetta @pdnetwork @SilviaRoggiani @nzingaretti @gualtierieurope @itinagli @peppeprovenzano @VCuppi… - GianniVezzani1 : RT @tempoweb: Gli schiaffi di Tommaso #Cerno a Carlo #Calenda: “Da sempre compagno, è tornato a casa” #pd #azione #controcorrente #rete4 #2… - tempoweb : Gli schiaffi di Tommaso #Cerno a Carlo #Calenda: “Da sempre compagno, è tornato a casa” #pd #azione #controcorrente… - GiuseppeEvangeo : RT @Tommasocerno: Il compagno #Calenda è tornato a casa dal @pdnetwork ... Il centro come sempre in Italia è solo una illusione -