Calcio | Marsiglia Stampa | rapporti tesi con squadra | Tudor rischia

Gazzetta_it : Inter, #Sanchez ai saluti: vicino l'accordo col Marsiglia #calciomercato - Luxgraph : Dalla Francia: 'Marsiglia-Tudor, è crisi: rapporti tesi con i giocatori' - teo_acm : RT @sportface2016: #Marsiglia, dalla #Francia: alta tensione nello spogliatoio, #Tudor è già nel mirino dei giocatori - sportface2016 : #Marsiglia, dalla #Francia: alta tensione nello spogliatoio, #Tudor è già nel mirino dei giocatori - sportli26181512 : '#Marsiglia, clamoroso #Tudor: rapporti tesissimi con la squadra': L'avventura dell'ex Verona in Francia potrebbe e… -

Secondo la stampa francese, infatti, è crisi in casacon il tecnico croato che rischia di essere messo da parte ancor prima di cominciare. Secondo "La Provence" il capitano dell'OM, Dimitri ...L'Inter saluta Sanchez () e può fare lo stesso con Pinamonti, che sta andando all'Atalanta (battuta la concorrenza del Sassuolo). Simone Inzaghi teme di perdere Skriniar e Dumfries. Il Psg ...Il capitano Payet avrebbe chiesto un incontro con il presidente Pablo Longoria proprio per parlare dell' ex Juve e Verona: la sua avventura rischia di essere già finita ...L'avventura dell'ex Verona in Francia potrebbe essere già finita: il capitano Payet avrebbe chiesto un incontro con il presidente Pablo Longoria ...