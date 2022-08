(Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La Provincia di Salerno consegna idiindella SP 141 con riparazione e miglioramento della soprastruttura stradale, sistemazione della segnaletica orizzontale, verticale, pulizia cunette e riparazione parapetti, per un importo di euro 105.730,80. “L’intervento – dichiara il Presidente Michele Strianese – ricade nel comune die inizierà nei prossimi giorni per essere ultimato nel giro di circa due settimane. Apriamo altri cantieri, per laindi tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24.it

... cosa sono Conosciutissime dalle appassionate di shopping e dagli addetti ai, per i comuni ... Per le amanti dello stile bon ton, le slingback sembrano non conoscere. iO Donna ©...... perfetta per ballare sotto le stelle in uno scenario incantato tra splendidisulle isole ... lo necessità di esplorare e scoprire le sonorità dei tempi moderni e futuri ha dato vita a... A Tramonti i lavori di messa in sicurezza sulla SP 141 La Provincia di Salerno ha concluso i lavori di miglioramento della sicurezza stradale sulla SP 280 nel comune di Roccapiemonte per un importo di 76.001,86 euro e sulla SP 1 nel comune di Tramonti per ...