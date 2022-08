Sky – Juve pronta a tutto per Raspadori, incontro con gli agenti (Di lunedì 1 agosto 2022) La Juve vuole Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo. I bianconeri provano a superare il Napoli nella trattativa. La società piemontese si è fiondata su Raspadori, vecchio obiettivo di mercato, quando ha capito che il Napoli avrebbe potuto seriamente ingaggiare l’attaccante. Gianluca Di Marzio sulle ultime novità di calciomercato fa sapere: “La Juve fa sul serio per Giacomo Raspadori. La dirigenza bianconera, infatti, ha fissato un incontro con agenti del giocatore e ha avviato i primi contatti con il Sassuolo per cercare di superare il Napoli. Il giovane attaccante – campione d’Europa nel 2021 con la Nazionale di Roberto Mancini – sta ora salendo nella lista degli obiettivi dei bianconeri, che sono sempre alla ricerca di un rinforzo offensivo. Il Napoli, che è da ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 1 agosto 2022) Lavuole Giacomo, attaccante del Sassuolo. I bianconeri provano a superare il Napoli nella trattativa. La società piemontese si è fiondata su, vecchio obiettivo di mercato, quando ha capito che il Napoli avrebbe potuto seriamente ingaggiare l’attaccante. Gianluca Di Marzio sulle ultime novità di calciomercato fa sapere: “Lafa sul serio per Giacomo. La dirigenza bianconera, infatti, ha fissato uncondel giocatore e ha avviato i primi contatti con il Sassuolo per cercare di superare il Napoli. Il giovane attaccante – campione d’Europa nel 2021 con la Nazionale di Roberto Mancini – sta ora salendo nella lista degli obiettivi dei bianconeri, che sono sempre alla ricerca di un rinforzo offensivo. Il Napoli, che è da ...

