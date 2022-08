Juve, lesione alla spalla per McKennie: i tempi di recupero | Primapagina (Di lunedì 1 agosto 2022) 2022-08-01 15:18:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Giornata di visite mediche in casa Juve, dopo il rientro del club nella serata di ieri sera. Occhi puntati su Weston McKennie, questa mattina al JMedical per sottoporsi ai test necessari per capire l’entità dell’infortunio e soprattutto i tempi di recupero, data anche la situazione degli indisponibili a centrocampo. Lo statunitense resterà fuori per tre settimane. IL COMUNICATO – “Weston McKennie questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il JMedical che hanno evidenziato una lesione capsulare della spalla sinistra. Il calciatore inizierà l’iter riabilitativo e saranno necessarie tre settimane di ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 1 agosto 2022) 2022-08-01 15:18:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Giornata di visite mediche in casa, dopo il rientro del club nella serata di ieri sera. Occhi puntati su Weston, questa mattina al JMedical per sottoporsi ai test necessari per capire l’entità dell’infortunio e soprattutto idi, data anche la situazione degli indisponibili a centrocampo. Lo statunitense resterà fuori per tre settimane. IL COMUNICATO – “Westonquesta mattina è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il JMedical che hanno evidenziato unacapsulare della spsinistra. Il calciatore inizierà l’iter riabilitativo e saranno necessarie tre settimane di ...

