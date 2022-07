Real Madrid-Juventus, numeri da record sugli spalti (Di domenica 31 luglio 2022) L’amichevole di stanotte tra Real Madrid e Juventus ha fatto registrare numeri da record sugli spalti per quanto riguarda lo sport americano. Infatti, come ha riportato il club bianconero sul proprio profilo Twitter, l’amichevole, terminata 2-0 per i blancos, rappresenta la partita di calcio con più pubblico nella storia di Los Angeles. Inoltre, con oltre 92.000 spettatori, si tratta della partita con più pubblico negli Stati Uniti nel 2022 e addirittura dal 2018. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) L’amichevole di stanotte traha fatto registraredaper quanto riguarda lo sport americano. Infatti, come ha riportato il club bianconero sul proprio profilo Twitter, l’amichevole, terminata 2-0 per i blancos, rappresenta la partita di calcio con più pubblico nella storia di Los Angeles. Inoltre, con oltre 92.000 spettatori, si tratta della partita con più pubblico negli Stati Uniti nel 2022 e addirittura dal 2018. SportFace.

juventusfc : 19' | Real Madrid in vantaggio, su calcio di rigore perfetto di Benzema. Peccato, la Juve nei primi minuti si era… - tancredipalmeri : Juventus letteralmente messa in mezzo dal palleggio del Real Madrid: ogni singolo giocatore partecipa al possesso… - Gazzetta_it : Questo Real è troppo: Benzema e Asensio piegano la Juve - salvo_costadura : Buongiorno che la Juventus ha perso 2 -:0 contro il Real Madrid più scarso degli ultimi 20 anni, è stato detto ?… - MigelXh : RT @juve_canal: ?????? Nicolò Fagioli vs Real Madrid | MUST STAY ???? -