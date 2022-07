Lecce | spunta un vecchio pallino di Corvino per la difesa

sportli26181512 : Serie A, le ufficialità del 30/07: Inter e Fiorentina cedono, il Lecce acquista: La giornata odierna si chiude con… - EmeceM_ : RT @Leccezionaleit: Il #Lecce si muove per #SandroRamirez. Spunta un nuovo nome per l'attacco giallorosso, stavolta si tratta del centravan… - Leccezionaleit : Il #Lecce si muove per #SandroRamirez. Spunta un nuovo nome per l'attacco giallorosso, stavolta si tratta del centr… - Agr0_Punk : CdS – Lecce, spunta l’ex Barcellona Sandro - - sportli26181512 : Lecce: spunta un difensore del Cagliari: Il Lecce viene dato sulle tracce del centrocampista Benassi, rientrato all… -

Calcio Lecce

Commenta per primo La giornata odierna si chiude con quattro ufficialità: il Milan ingaggia il giovane D'Alessio dalla Roma, illaper il talentino Samek dallo Slavia Praga. Pirola passa dall'Inter alla Salernitana per trovare spazio, lo stesso discorso vale per Rasmussen , appena rientrato dal prestito al Vitesse,...Ancora nulla di fatto per il Bari nella corsa al nuovo centravanti: sudati prima Colombo, andato al, e poi La La Mantia, finito alla Spal, la società pugliese sembra aver individuato il suo profilo favorito in una neopromossa in Serie A: si tratta di Christian Gytkjaer, punta del Monza che lo ... CdS - Lecce, spunta l'ex Barcellona Sandro Daniel Samek arrivato ieri sera nel Salento, prelevato dal Lecce a titolo definitivo dallo Slavia Praga, ha firmato un contratto di 5 anni con la società di Via Col. Il centrocampista classe 2004, con ...Calciomercato Bari: persi La Mantia e Colombo per l'attacco è spuntata una trattativa con il Monza per Gytkjaer, intanto ceduto Simeri che passa al Monopoli ...