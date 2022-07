L’Arsenal conferma l’uscita del difensore per contratto di prestito stagionale (Di sabato 30 luglio 2022) Notizia fresca giunta in redazione: L’Arsenal ha confermato l’uscita di Nuno Tavares al Marsiglia con un prestito stagionale. Il difensore è arrivato negli Emirati solo un anno fa, unendosi ai Gunners dal Benfica per £ 6,8 milioni diventando il loro primo acquisto di un’estate ricca di spese. Il 22enne portoghese ha collezionato 28 presenze in tutte le competizioni la scorsa stagione dopo essere passato ai Gunners dal Benfica nell’estate del 2021. Ha segnato una volta, nella vittoria per 3-1 sul Manchester United all’Emirates Stadium ad aprile. Le opportunità potrebbero essere state più limitate in questa stagione con il terzino sinistro di prima scelta dell’allenatore di Kieran Tierney Mikel Arteta e un’altra opzione nella posizione, Oleksandr Zinchenko, che si è recentemente unito ... Leggi su justcalcio (Di sabato 30 luglio 2022) Notizia fresca giunta in redazione:hatodi Nuno Tavares al Marsiglia con un. Ilè arrivato negli Emirati solo un anno fa, unendosi ai Gunners dal Benfica per £ 6,8 milioni diventando il loro primo acquisto di un’estate ricca di spese. Il 22enne portoghese ha collezionato 28 presenze in tutte le competizioni la scorsa stagione dopo essere passato ai Gunners dal Benfica nell’estate del 2021. Ha segnato una volta, nella vittoria per 3-1 sul Manchester United all’Emirates Stadium ad aprile. Le opportunità potrebbero essere state più limitate in questa stagione con il terzino sinistro di prima scelta dell’allenatore di Kieran Tierney Mikel Arteta e un’altra opzione nella posizione, Oleksandr Zinchenko, che si è recentemente unito ...

