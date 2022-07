Inter, Marotta su Casadei: 'Deve farne ancora di strada ma siamo orgogliosi di averlo con noi' (Di sabato 30 luglio 2022) Beppe Marotta, ad dell'Inter, ha parlato ai microfoni di TR24 in merito a Cesare Casadei, giovane talento cercato dal Chelsea: "Oggi... Leggi su calciomercato (Di sabato 30 luglio 2022) Beppe, ad dell', ha parlato ai microfoni di TR24 in merito a Cesare, giovane talento cercato dal Chelsea: "Oggi...

capuanogio : Non solo #Lucca all’#Ajax, i club stranieri fanno shopping di giovani talenti in Italia. Il #Chelsea ha chiesto… - DAZN_IT : Skriniar via dall'Inter? Marotta interviene così ?? Esclusiva Marotta è su #DAZN - FBiasin : #Marotta a Dazn: -#Lukaku l’ho ritrovato più leader di prima. -#Dybala? Non c'era necessità. È stato tutto strumen… - MCalcioNews : Inter, addio a Marotta ed Inzaghi: lascia la società a cifre ridicole - aureliano_il : Continuo a credere che #Marotta sia la più grande garanzia per l’#Inter. Finché ci sarà lui io mi sento sereno. Da… -