Sorpresa Lucca, l’attaccante all’Ajax! Tre cessioni dell’Inter e doppio sondaggio della Juventus (Di venerdì 29 luglio 2022) Colpi, trattative e sorprese: il calciomercato entra sempre più nel vivo e i club sono attivissimi in vista dell’inizio del campionato di Serie A. l’Inter è in contatto per definire alcune cessioni: Pinamonti è vicinissimo all’Atalanta, Lazaro verso il Torino e Sanchez al Marsiglia. De Ketelaer può essere considerato un nuovo calciatore del Milan, l’accordo con il Bueges è stato raggiunto per una cifra di 35 milioni di euro compreso i bonus. La Juventus ha effettuato un sondaggio per Fabian Ruiz per il centrocampo ma per la prossima stagione, il Monaco ha chiesto Rabiot e Muriel è un nome caldo come vice-Vlahovic. Sorpresa sul futuro di Lorenzo Lucca. l’attaccante del Pisa sembrava ad un passo dal Bologna, poi si è registrato l’inserimento dell’Ajax e l’accordo è stato raggiunto in ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 29 luglio 2022) Colpi, trattative e sorprese: il calciomercato entra sempre più nel vivo e i club sono attivissimi in vista dell’inizio del campionato di Serie A. l’Inter è in contatto per definire alcune: Pinamonti è vicinissimo all’Atalanta, Lazaro verso il Torino e Sanchez al Marsiglia. De Ketelaer può essere considerato un nuovo calciatore del Milan, l’accordo con il Bueges è stato raggiunto per una cifra di 35 milioni di euro compreso i bonus. Laha effettuato unper Fabian Ruiz per il centrocampo ma per la prossima stagione, il Monaco ha chiesto Rabiot e Muriel è un nome caldo come vice-Vlahovic.sul futuro di Lorenzodel Pisa sembrava ad un passo dal Bologna, poi si è registrato l’inserimento dell’Ajax e l’accordo è stato raggiunto in ...

serieB123 : SerieB Dalla B alla Champions: sorpasso a sorpresa per il bomber - sportli26181512 : Calciomercato, gli italiani che hanno giocato in Eredivisie: Lucca sarà il 13°?: Lorenzo Lucca sarà il primo italia… - ilpodsport : #Calciomercato Bologna, a sorpresa arriva Lucca #ilpodsport - infoitsport : Sorpresa Ajax, offerta per Lucca: sorpasso al Bologna - infoitsport : Sky: “Sorpresa Lucca: può sfumare il Bologna, c’è un’offerta da uno storico club europeo” -