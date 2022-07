Scoppia un incendio in un ostello di Mosca, 8 morti (Di venerdì 29 luglio 2022) Otto persone sono morte in un incendioin un ostello nel sud di Mosca, secondo i servizi di emergenza della città russa, mentre altre quattro sono state ricoverate. Le fiamme si sono sviluppate al ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 29 luglio 2022) Otto persone sono morte in unin unnel sud di, secondo i servizi di emergenza della città russa, mentre altre quattro sono state ricoverate. Le fiamme si sono sviluppate al ...

Ravello, scoppia l'incendio dopo i fuochi pirotecnici per San Pantaleone Ravello . Momenti di paura ieri sera a Ravello, duranta la festa in onore di San Pantaleone. Dopo l'esplosione dei fuochi d'artificio, si è innescato un incendio sul costone. Le fiamme si sono rapidamente propagate, visto anche che da settimane il territorio della Costiera Amalfitana - come il resto della Campania - deve fare i conti con il caldo e l'... Dieci giorni di lotta contro il fuoco "figlio" dello stesso incendio GORIZIA - Da dieci giorni oltre mille persone stanno lottando contro il fuoco in Friuli Venezia Giulia. «Gli anziani che hanno il polso della situazione - commenta a denti ...