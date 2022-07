Paul Pogba non si opera (per ora): il francese della Juve è in volo dagli Usa a Torino (Di mercoledì 27 luglio 2022) La Juventus ha fatto marcia indietro: Paul Pogba non si opera negli Stati Uniti. I bianconeri per accelerare i tempi di recupero inizialmente avevano pensato di sottoporre all’intervento il francese già negli States, ma dopo un’attenta valutazione delle sue condizioni hanno cambiato idea. Il centrocampista è già ripartito per tornare in Italia e una volta a Torino deciderà il da farsi. L’operazione sembra inevitabile visto che il problema perseguita il giocatore da molto tempo. Bisogna definire dove e quando farla. L’infortunio al menisco avvenuto sabato 23 luglio prevede un tempo minimo di ripresa fra i 40 giorni e i due mesi. Pogba è quindi costretto a saltare la prima parte del campionato e almeno due partite di Champions League. Il problema è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Lantus ha fatto marcia indietro:non sinegli Stati Uniti. I bianconeri per accelerare i tempi di recupero inizialmente avevano pensato di sottoporre all’intervento ilgià negli States, ma dopo un’attenta valutazione delle sue condizioni hanno cambiato idea. Il centrocampista è già ripartito per tornare in Italia e una volta adeciderà il da farsi. L’zione sembra inevitabile visto che il problema perseguita il giocatore da molto tempo. Bisogna definire dove e quando farla. L’infortunio al menisco avvenuto sabato 23 luglio prevede un tempo minimo di ripresa fra i 40 giorni e i due mesi.è quindi costretto a saltare la prima parte del campionato e almeno due partite di Champions League. Il problema è ...

juventusfc : Ultimo allenamento prima dell'uscita di Dallas ?? Ed un aggiornamento su Paul Pogba ???? - juventusfc : Tempo di soluzioni ?? ???????????? – Angel Di Maria ??9???????? – Dusan Vlahovic ?????????? – Paul Pogba ?????????? – Leonardo Bonucc… - fattoquotidiano : Paul Pogba non si opera (per ora): il francese della Juve è in volo dagli Usa a Torino - rosdelacroix : Partite giocate da Paul Pogba dal 2016: 154 Partite giocate da Aaron Ramsey dal 2016: 186 - ZonaBianconeri : RT @robertopontillo: Paul #Pogba non si opera negli USA. Il francese, è già ripartito per tornare in Italia. Una volta a Torino farà un alt… -