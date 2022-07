Lufthansa e Ryanair, altri scioperi in arrivo: le date cancellate (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nonostante la precettazione dei lavoratori, la fine del mese vede centinaia di voli a rischio. Cosa sta succedendo Non manca molto poi molto al grande esodo delle grandi partenze. Agosto, il mese deputato agli spostamenti in massa verso i luoghi di vacanza è alle porte, ma non possiamo dire che non sia già iniziata l’ondata L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nonostante la precettazione dei lavoratori, la fine del mese vede centinaia di voli a rischio. Cosa sta succedendo Non manca molto poi molto al grande esodo delle grandi partenze. Agosto, il mese deputato agli spostamenti in massa verso i luoghi di vacanza è alle porte, ma non possiamo dire che non sia già iniziata l’ondata L'articolo proviene da Consumatore.com.

iceTeaSince1856 : RT @intornoAlTempo: #aForzaDi aumentare i prezzi #Ryanair costerà più di #Lufthansa ma con aerei terribili! - intornoAlTempo : #aForzaDi aumentare i prezzi #Ryanair costerà più di #Lufthansa ma con aerei terribili! - rep_economia : Wilson (Ryanair): “Per i voli anche la prossima estate sarà da incubo'. Ita a Lufthansa? 'Sarebbe un danno per l’It… - infoiteconomia : Wilson (Ryanair): “Per i voli anche la prossima estate sarà da incubo'. Ita a Lufthansa? 'Sarebbe un danno per l'It… - ftoitalia : ????#CaosVoli ????In Spagna oggi 11 voli cancellati e 99 in ritardo a causa dello sciopero @Ryanair. Previsto scioper… -