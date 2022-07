Cessione Zielinski: due nomi per sostituirlo, il West Ham accelera (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Napoli valuta seriamente la Cessione di Piotr Zielinski. Il giocatore è corteggiato dal West Ham che sta accelerando nella trattativa. Un interesse concreto quello del club inglese, pronto ad investire una cifra importante dopo aver ufficializzato l’acquisto di Gianluca Scamacca dal Sassuolo. Secondo le ultime novità di calciomercato fornite da Repubblica, il West Ham mette sul piatto 30 milioni di euro per Zielinski che può essere sostituito da Barak o Raspadori al Napoli. Due giocatori molto differenti ed in ruoli diversi che poi Spalletti dovrebbe inserire nei suoi moduli. Intanto Zielinski ha cominciato ad aprire al trasferimento in Inghilterra, un passo importante dato che fino a qualche giorno fa c’era un rifiuto assoluto. Il centrocampista polacco chiede 5,5 ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Napoli valuta seriamente ladi Piotr. Il giocatore è corteggiato dalHam che stando nella trattativa. Un interesse concreto quello del club inglese, pronto ad investire una cifra importante dopo aver ufficializzato l’acquisto di Gianluca Scamacca dal Sassuolo. Secondo le ultime novità di calciomercato fornite da Repubblica, ilHam mette sul piatto 30 milioni di euro perche può essere sostituito da Barak o Raspadori al Napoli. Due giocatori molto differenti ed in ruoli diversi che poi Spalletti dovrebbe inserire nei suoi moduli. Intantoha cominciato ad aprire al trasferimento in Inghilterra, un passo importante dato che fino a qualche giorno fa c’era un rifiuto assoluto. Il centrocampista polacco chiede 5,5 ...

Paolo_Bargiggia : Continuano i contatti tra il @SassuoloUS e il @sscnapoli per Raspadori. Offerta da 25 mln per il giocatore e contra… - napolipiucom : Il Napoli valuta seriamente la cessione di Piotr Zielinski. Il giocatore è corteggiato dal West Ham che sta acceler… - napolipiucom : Cerchione: 'Napoli c'è già accordo per la cessione, ecco la cifra. Calciomercato capolavoro Simeone, Raspadori vi d… - MH1765727704 : @Paolo_Bargiggia @sscnapoli @ACMonza @HellasVeronaFC @simeonegiovanni Paolo ma ti risulta qualcosa di concreto sull… - NCN_it : -