Cgia con dazi al 30% stangata da almeno 35 miliardi di euro

L'annuncio di Donald Trump di imporre dazi del 30% rappresenta una sfida senza precedenti per l'economia italiana. Con un impatto stimato di almeno 35 miliardi di euro all'anno sulle esportazioni, questa misura rischia di mettere a repentaglio migliaia di posti di lavoro e di destabilizzare i mercati. La Cgia avverte: siamo di fronte a una vera e propria stangata che richiede risposte rapide e strategiche per proteggere il nostro tessuto industriale.

L'introduzione da parte dell'amministrazione Trump di una tariffa doganale del 30%, si stima, in via molto prudenziale, che avrà un impatto economico sulle esportazioni italiane attorno ai 35 miliardi euro all'anno. Lo sottolinea l'Ufficio studi della Cgia che ha aggiornato le sue previsioni alla luce della lettera di Donald Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cgia, con dazi al 30% stangata da almeno 35 miliardi di euro

