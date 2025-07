Ex padiglione ufficiali di Ceraino offerto in concessione per iniziative sociali

Un’opportunità unica per trasformare spazi storici in centri di innovazione sociale e culturale. L’Agenzia del Demanio ha lanciato bandi per la concessione di 20 immobili dello Stato, tra cui il prestigioso ex padiglione ufficiale di Ceraino, dedicati a iniziative sociali, turistiche e culturali. Questa è la chance di contribuire al nostro patrimonio, dando nuova vita a luoghi di valore e stimolando progetti che fanno bene alla comunità.

L’Agenzia del Demanio ha pubblicato una prima parte di bandi di concessione di immobili dello Stato rivolti a investitori privati, enti del terzo settore e operatori nel mondo del sociale, del turismo e della cultura. Sono 20 beni situati in varie regioni d'Italia e proposti al mercato con. 🔗 Leggi su Veronasera.it

