Migranti M5s | Altro che Albania e blocco navale a Lampedusa continua la gestione degli sbarchi

La questione migratoria resta al centro del dibattito politico italiano, e il Movimento 5 Stelle continua a puntare sulla trasparenza e la conoscenza diretta. La visita all'hotspot di Lampedusa di Ettore Licheri e della delegazione M5S evidenzia l'importanza di ascoltare le storie e le sfide dei migranti per affrontare il tema con piena consapevolezza. Solo così si può sperare di trovare soluzioni umane ed efficaci.

"Per parlare di immigrazione con piena consapevolezza devi andare a vedere un hotspot, capire cosa si vive lì e guardare in faccia i migranti". Così il senatore M5s Ettore Licheri a margine della visita di ieri all'hotspot di Lampedusa da parte della delegazione M5S impegnata il 10 e 11 luglio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Migranti,ancora sbarchi:191 a Lampedusa - A Lampedusa continuano gli sbarchi di migranti: oggi sono approdati 191 persone, soccorse dalla guardia costiera.

Il cadavere di una donna è stato sbarcato al molo Favarolo di Lampedusa. La trentenne è annegata durante la notte a circa 45 miglia dalla maggiore delle isole Pelagie, in area Sar tunisina-maltese. Faceva parte di un gruppo di migranti soccorso da un pesch

