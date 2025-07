Montalto di Castro punta alla mobilità sostenibile con la riqualificazione di Via delle Vele

Montalto di Castro si prepara a una svolta green: con la riqualificazione di via delle Vele, il Comune punta a valorizzare un importante accesso alla Marina, promuovendo mobilità sostenibile e un ambiente più vivibile. Un progetto che trasformerà il cuore della cittadina, migliorando qualità di vita e rispetto dell’ambiente. I lavori partiranno il 15 settembre, segnando un passo deciso verso un futuro più verde e sostenibile.

“Abbiamo definito l’iter per un importante progetto di riqualificazione urbana e valorizzazione della mobilità sostenibile lungo tutta la Via delle Vele, uno dei principali accessi alla Marina di Montalto, i cui lavori inizieranno il 15 settembre”. Lo dichiara l’assessore all’urbanistica Marco. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

