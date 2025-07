Diogo Jota il commovente gesto del Liverpool per commemorarlo

Il Liverpool ha adottato un gesto toccante per commemorare Diogo Jota, il talentuoso attaccante portoghese tragicamente scomparso in un incidente stradale insieme al fratello André Silva. Una decisione che ha commosso tifosi e compagni di squadra, testimonianza dell’affetto e del rispetto per un calciatore che ha lasciato un segno indelebile nel cuore della comunità reds. Il club inglese dimostra così quanto l’amore e la memoria siano più forti di qualsiasi addio.

Liverpool piange Diogo Jota: folla ad Anfield per l’ultimo saluto al numero 20 e la città listata a lutto - Il cuore di Liverpool si ferma in lutto per Diogo Jota, il talento portoghese scomparso troppo presto a soli 28 anni.

Diogo Jota per sempre: il Liverpool ritira la maglia numero 20 a tutti livelli, inclusi anche LFC Women e Academy. Un gesto commovente e doveroso per onorare la memoria di un ragazzo volato in cielo troppo presto 20 Vai su Facebook

Il commovente gesto del Liverpool: pagherà lo stipendio di Diogo Jota alla famiglia https://msn.com/it-it/sport/calcio/il-commovente-gesto-del-liverpool-pagher%C3%A0-lo-stipendio-di-diogo-jota-alla-famiglia/ar-AA1I12XL?ocid=spr_sports&businessvertical=S Vai su X

