Tiro a volo Silvana Stanco seconda nel trap in Coppa del Mondo a Lonato Vince Scanlan

Italia celebra un’indimenticabile giornata di tiro a volo a Lonato del Garda, con Silvana Maria Stanco che conquista il secondo posto nel trap femminile, battuta solo dall’australiana Laetisha Scanlan. La nostra atleta, in una finale avvincente sui 50 piattelli, dimostra talento e determinazione, portando a casa il primo podio casalingo della Coppa del Mondo 2025. Un risultato che infuoca l’entusiasmo e promette grandi sfide future nel panorama internazionale.

L’ Italia festeggia il primo podio della tappa casalinga di Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo, in corso a Lonato del Garda: Silvana Maria Stanco chiude al secondo posto nel trap femminile, battuta solamente dall’ australiana Laetisha Scanlan. In finale, al termine dei 50 piattelli regolamentari, si impone l’ australiana Laetisha Scanlan, che supera l’ azzurra Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) con lo score di 45-43, mentre si piazza terza l’ atleta individuale neutrale Lada Denisova, che sale sul gradino più basso del podio con 3440. Resta ai piedi del podio l’indiana Neeru Neeru, fuori in quarta posizione a quota 3035, mentre si classifica quinta la sammarinese Alessandra Perilli, che esce di scena con 2330, infine termina sesta la statunitense Rachel Tozier, eliminata con 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a volo, Silvana Stanco seconda nel trap in Coppa del Mondo a Lonato. Vince Scanlan

In questa notizia si parla di: silvana - stanco - scanlan - tiro

Tiro a volo, Silvana Stanco nel gruppo al terzo posto dopo 75 piattelli del trap a Lonato - Con un rendimento brillante, Silvana Maria Stanco si posiziona al terzo posto dopo aver sparato 75 piattelli nel girone di qualificazione del Trofeo Lonato.

Tiro a volo, Silvana Stanco seconda nel trap in Coppa del Mondo a Lonato. Vince Scanlan; Ancora due medaglie, nel Trap, per il Team Beretta; Il team Beretta festeggia i successi nel tiro a volo.

Diretta Silvana Stanco/ Finale trap donne tiro streaming Rai: è ... - SILVANA STANCO FINALE TRAP DONNE TIRO DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE Essendo una finale con in palio la medaglia d’oro, possiamo pensare a una copertura su Rai Due per la diretta tv ... Si legge su ilsussidiario.net

Parigi 2024, tiro a volo trap donne: Silvana Stanco vince la ... - MSN - Alle Olimpiadi di Parigi 2024 l'azzurra Silvana Maria Stanco è medaglia d’argento nella prova del trap del tiro a volo. Segnala msn.com