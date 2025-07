Igor Protti il ' grazie' per l' ondata di affetto ricevuta | Continuo a lottare so di non essere solo Video

un messaggio carico di gratitudine e speranza. Igor Protti, cuore pulsante del calcio amaranto, ci ricorda che nel cammino della vita, il sostegno di una famiglia forte e di una comunità unita fa la differenza. Con il suo coraggio e la sua determinazione, ci invita a non mollare mai, perché insieme possiamo superare ogni sfida. Continua a lottare, Igor, perché il tuo esempio illumina le nostre strade.

"Combattiamo insieme, oltre alla mia straordinaria famiglia so di non essere solo, so che ci siete anche voi. Grazie". Igor Protti, leggendario e amatissimo campione amaranto, dopo aver annunciato una settimana fa la presenza di uno 'sgraditissimo ospite' da combattere, è tornato a parlare in. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

“Mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite. Sarà durissima, ma non sono solo”: il messaggio di Igor Protti su Instagram - Un messaggio di forza e speranza scuote i social: Igor Protti, ex attaccante e simbolo del calcio italiano, condivide il suo percorso di lotta contro un nemico inatteso.

Igor Protti sta affrontando una battaglia difficile. L’ex attaccante del Bari, tra i calciatori più amati della storia recente del club, ha annunciato... Vai su Facebook

Protti, intoppi nella chemioterapia: il video commosso del campione malato - Prosegue la lotta al cancro da parte dell'ex bomber di Bari e Lazio Igor Protti che ringrazia tutto il mondo del calcio per l'inattesa solidarietà che i tifosi quotidianamente gli porgono ... Lo riporta sport.virgilio.it

“Nel bene, nel male, nella lotta”. Igor Protti, lo striscione dei tifosi fuori dall’ospedale. Lui in lacrime: “Grazie” - Striscioni, parole e lacrime per lo Zar, che ringrazia commosso: “So di non essere solo” ... Come scrive lanazione.it