Inzaghi non li faceva giocare ora valgono 70 milioni | i due rimpianti della Lazio

In passato, Inzaghi preferiva altre scelte, lasciando alcuni talenti in ombra. Ora, quei due giovani rimpianti, una volta trascurati, valgono milioni e attirano l’attenzione del calcio europeo. Dopo l’exploit di Pedro Neto e il passaggio di Raul Moro all’Ajax, si fa strada la consapevolezza: a volte, le occasioni perdute diventano i gioielli più preziosi del mercato. È il paradosso di un calcio che cambia in fretta...

Dopo l'exploit di Pedro Neto, stella del Chelsea con un passato da meteora a Roma, è stato il turno di Raul Moro, comprato dall'Ajax. Nella Lazio di Simone Inzaghi non trovavano spazio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inzaghi non li faceva giocare, ora valgono 70 milioni: i due rimpianti della Lazio

In questa notizia si parla di: lazio - inzaghi - faceva - giocare

Inter-Lazio, Inzaghi scioglie i primi dubbi! La situazione - Interlazio si avvicina, e Simone Inzaghi scioglie i primi dubbi sulla formazione. Domenica sera, a San Siro, l’Inter affronterà la Lazio nel penultimo match di Serie A, un banco di prova cruciale per i campioni d’Italia, che inseguono il Napoli in classifica con rinnovata determinazione.

Con Angelo Ferrante ed Andrea Cecchetto.... intervento di Lorenzo Beccarisi.....non mancate....#sslazio #lotito #sarri #fabiani #tifosilazio.. Vai su Facebook

Inzaghi non li faceva giocare, ora valgono 70 milioni: i due rimpianti della Lazio; L'Inter che gioca due finali di Champions è un capolavoro, eppure Simone Inzaghi è sempre in discussione; Un calciatore dell’Inter che fa il gesto delle manette: cosa è successo in panchina con la Lazio.

Delio Rossi: «Inzaghi? Non lo facevo giocare, segnò e mi mandò a ... - Delio Rossi, intervenendo a Radio Sei, ha parlato del Simone Inzaghi calciatore, quello che allenò nella Lazio del 2008: «Con Simone ho sempre avuto un ottimo rapporto, anche se all’epoca non ... Secondo ilmessaggero.it

Lazio-Sassuolo, Inzaghi: 'Sul Var stiamo facendo scuola, ma vorrei ... - Sassuolo, Inzaghi: 'Sul Var stiamo facendo scuola, ma vorrei giocarmela sul campo' ... Si legge su sport.sky.it