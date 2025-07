Quale occasione migliore dell’arrivo dell’estate e delle vacanze per un brindisi?

L’estate è alle porte, e quale modo migliore di celebrarla se non con un brindisi indimenticabile? Che siate amanti delle crudité di pesce o dei gustosi spiedini di frutta, la scelta delle bollicine giuste può trasformare ogni momento in un’esperienza unica. Dalle bollicine raffinate con profumi di sanguinella e ribes, alle proposte frizzanti per l’happy hour, scoprite le combinazioni perfette per rendere ogni occasione speciale. E ora, pronti a scoprire le migliori bottiglie da stappare?

C he bottiglia servireste con il fritto misto o con le crudité di pesce? Che bollicine abbinereste a degli spiedini di frutta fresca o a un mix di patate? Stappereste uno spumante con un bouquet raffinato e un profumo di sanguinella e ribes con la caprese? Leggi anche › Vini e cibi, 10 accoppiate per non sbagliare con le bollicine E ancora, che bottiglia scegliere per l’happy hour? E per un aperitivo con crostacei? Ecco dieci proposte frizzanti da provare con precisi abbinamenti. Per scoprire nuovi sapori. Dom Pérignon Vintage 2006 Plenitude 2 Plenitude sta per pienezza, completezza. Champagne che sfida il tempo, morbido con note di pesca, cedro, moka; di sottile, salina complessità al palato. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Quale occasione migliore dell’arrivo dell’estate e delle vacanze per un brindisi?

