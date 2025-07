Basket l’Italia Under 20 inizia gli Europei con un successo convincente sul Belgio Decisivo il duo Ferrari-Zanetti

L’Italbasket Under 20 debutta con il piede giusto agli Europei in Grecia, conquistando una vittoria di misura sul Belgio grazie a un superbo ultimo quarto. Un successo che dimostra carattere e determinazione, soprattutto nel momento decisivo. Con Ferrara e Zanetti protagonisti, gli azzurri sono pronti a sfidare Germania e Ucraina, puntando a passare il turno e scrivere una pagina importante del basket giovanile italiano. La nostra squadra è pronta a continuare questa avventura entusiasmante!

L’Italbasket apre l’avventura all’Europeo Under 20 in Grecia con una vittoria sul Belgio! Nella prima giornata del girone C, infatti, gli azzurri piegano la resistenza dei fiamminghi per 64-68 grazie soprattutto ad un ultimo quarto di grande sostanza dopo aver sofferto soprattutto nei primi 20?. La nostra rappresentativa torna subito in campo domani alle ore 12:00 contro la Germania, chiudendo poi la fase a gironi lunedì sera contro l’Ucraina. 12 punti di un ottimo Giacomo Ferrari, con 11 punti di Francesco Zanetti e la doppia doppia sfiorata da Elisee Assui con 9 punti e 7 rimbalzi. Per il Belgio il top scorer è Adeyayo Polet con 12 punti, 9 rimbalzi e 5 assist – 11 punti, invece, per Lukijan Zecevic. 🔗 Leggi su Oasport.it