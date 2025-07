Università | per la prima volta il lancio del tocco dei dottori di ricerca arriva in città

L’Università di Trieste apre un nuovo capitolo con il prestigioso lancio del tocco dei dottori di ricerca, un momento simbolico e di grande emozione che per la prima volta si svolge nel cuore della città. Il Graduation Day del 14 luglio in piazza Verdi trasformerà la serata in un’occasione indimenticabile di celebrazione accademica, unendo tradizione e innovazione in un perfetto abbraccio con la comunità cittadina. Un evento da non perdere, che segna un traguardo importante per l’università e la città.

Per la prima volta a Trieste la cerimonia accademica con il tradizionale lancio del tocco dei nuovi dottori di ricerca arriva nel centro cittadino: l'appuntamento è previsto per il lunedì 14 luglio a partire dalle 21 con il Graduation Day dell’Università di Trieste in piazza Verdi, in una serata. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: università - prima - volta - lancio

Per la prima volta nella sua storia l'università di Verona avrà una rettrice: Riccardo Panattoni ritira la candidatura - Per la prima volta nella sua storia, l'Università di Verona avrà una rettrice. Riccardo Panattoni, professore di Filosofia morale e referente della Consulta dei dipartimenti, ha ritirato la propria candidatura alla carica di rettore per il sessennio 2025-2031, come comunicato dall'ateneo mercoledì 14 maggio.

Edunext lancia l’offerta formativa per l’università del futuro; Iseo lancia i progetti 2025, con Unibs e Unicatt; Studente si lancia nel vuoto, tragedia all'Università di Salerno.