Decreto Sport pene più dure per chi aggredisce gli arbitri Calcio e Finanza

Il Decreto Sport, recentemente approvato, rappresenta un passo deciso nella tutela degli arbitri nel calcio e in altri ambiti sportivi. Con pene piĂą dure per chi aggredisce gli ufficiali di gara, il governo mira a rafforzare il rispetto e la sicurezza sul campo. Come questa normativa influenzerĂ il mondo dello sport e quale impatto avrĂ sui comportamenti dei tifosi? Scopriamolo insieme, analizzando le novitĂ e le possibili ripercussioni.

Negli ultimi anni, il tema delle lesioni subite dagli arbitri è diventato una questione sempre piĂą urgente nel dibattito pubblico. In questo contesto si inserisce l’ultima iniziativa del governo, contenuta nel cosiddetto “Decreto Sport”. Si tratta di un intervento normativo destinato a far discutere, come si evince dalle analisi di Calcio e Finanza, nell’articolo a cura dell’avvocato Nicolò Laitempergher e Armando Simbari. Il decreto:. Come scrivono su Calcio e Finanza: «Il Decreto-legge n. 96 del 30 giugno 2025 (che dovrĂ essere convertito in legge entro 60 giorni), definito “Decreto Sport”, oltre a prevedere una serie di norme finalizzate a supportare logisticamente ed economicamente alcuni grandi eventi sportivi, ha modificato anche il Codice penale, intervenendo in particolare sull’art. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Decreto Sport, pene piĂą dure per chi aggredisce gli arbitri (Calcio e Finanza)

