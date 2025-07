Accesso al credito nuova economia e ruolo dei mediatori | Giacomo Curigliano ospite su Canale Italia

italiane, il ruolo strategico dei mediatori e le sfide da affrontare per favorire la crescita. Un dibattito che apre nuovi orizzonti per il futuro delle nostre imprese, invitando a riflettere sulle soluzioni innovative e collaborative necessarie per sostenere il tessuto economico nazionale.

«Temi cruciali per il futuro delle imprese italiane, affrontati con serietà e visione». Così Giacomo Curigliano ha commentato la sua partecipazione alla trasmissione condotta da Massimo Martire su Canale Italia, dove è intervenuto per discutere alcuni dei nodi più urgenti che coinvolgono oggi le micro e piccole imprese. Durante l’intervista, Curigliano ha posto l’accento su tre questioni fondamentali: l’accesso al credito per le realtà imprenditoriali più piccole, l’impatto della nuova economia in continua e imprevedibile trasformazione, e il ruolo sempre più strategico del mediatore creditizio, visto come figura chiave e punto di riferimento per orientare le aziende nel contesto economico attuale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Accesso al credito, nuova economia e ruolo dei mediatori: Giacomo Curigliano ospite su Canale Italia

